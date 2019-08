هجوم تكساس الدامي.. مقاطع توثق لحظات الرعب أثناء الهجوم (فيديو)

تداول ناشطون أمريكيون على تويتر مقاطع فيديو ترصد لحظات الرعب التي عاشها المئات ممن كانوا في أحد المراكز التجارية في مدينة إل باسو في ولاية تكساس عند تعرض المركز لإطلاق نار أودى بحياة حوالي 20 شخصا وجرح العشرات.

وبينما ركزت معظم المقاطع على عمليات الإخلاء وصور المصابين كان هناك مقطع يبدو أن أحد المتواجدين في المكان استطاع تصويره لحظة بدء الهجوم، حيث كان منبطحا على الأرض ويحاول التقاط المشهد الذي يوثق بوضوح صوت إطلاق النار.

Breaking: According to police on the scene, 18 people are dead following mass shooting at Walmart in El Paso, Texas. pic.twitter.com/tTgbZyaArp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 3, 2019

وألقت السلطات القبض رجل أبيض في العشرينات من عمره، وهو مشتبه في تنفيذه الهجوم.

من جهته أعلن رئيس بلدية المدينة دي مارغو لشبكة ”سي أن أن“ أنّ إطلاق النار أوقع ”عدة قتلى“ وأنّ السلطات ”اعتقلت ثلاثة مشبوهين“.

El Paso Mass Shooting:

– 19 dead, 40 injured, following mass shooting at a Walmart in El Paso, Texas (Via NBC)

– Shooter identified as 21-year old Patrick Crusius from Dallaspic.twitter.com/LrTcWdpoWj — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 3, 2019