في مكان مجهول.. إيران تبتز باحثًا سويديًا لإجباره على اعترافات قسرية

نقلت السلطات الإيرانية في سجن إيفين شمال العاصمة طهران، الطبيب والباحث السويدي من أصول إيرانية، أحمد رضا جلالي المحكوم بالإعدام، إلى مكان مجهول لابتزازه وانتزاع اعترافات قسرية منه.

وقالت زوجة أحمد رضا جلالي، ويدا مهران نيا، لـ“إذاعة فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية عبر الهاتف، يوم السبت، إن ”جلالي يتعرض لضغوط من قبل السلطات الإيرانية لإجباره على الاعترافات وقبول تهم جديدة ستوجه إليه“.

وأضافت مهران نيا، أن زوجها جرى نقله إلى مكان مجهول، الإثنين الماضي، خارج سجن إيفين، قائلة إن ”جلالي تلقى تهديدات في حال لم يرضخ للضغوط لانتزاع اعترافات قسرية منه، بتفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه“.

وألقى القبض على جلالي في مايو/أيار 2009، حيث أدين بتهمة ”التجسس“ وحُكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الثورية الإسلامية.

وفي وقت سابق ، صرح محامو جلالي أن الأدلة المقدمة في محاكمته كانت ”تحت الضغط، وهي غير مثبتة“.

واحتجت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الخبراء القانونيين التابعين للأمم المتحدة بشدة على الحكم، الذي صادقت عليه المحكمة العليا الإيرانية لاحقًا.