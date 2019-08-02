ترامب يحذر الصين من أن رسومات جمركية إضافية قادمة

قال مصدران مطلعان الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الممثل التجاري روبرت لايتهايزر أن يتصل بالصين ليحذرها من أن رسوما جمركية جديدة قادمة، وذلك قبيل الإعلان عن قراره المفاجئ.

وأضاف المصدران أن طلب ترامب جاء في نهاية اجتماع مع كبار مستشاريه بشأن محادثات التجارة مع الصين أمس الخميس بعد أن قرر على نحو مفاجئ التهديد بفرض رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة على صادرات صينية أخرى إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار، بعد أن فشلت محادثات أمريكية-صينية في شنغهاي في أن تؤدي إلى تقدم.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن ترامب كلف لايتهايزر بأن يتصل هاتفيا بالمبعوث التجاري الصيني ليو خه وأنه يبلغه أنه سيصدر إعلان بالرسوم الجمركية الجديدة.

ولأن عقارب الساعة في ذلك الوقت كانت تشير إلى الواحدة صباحا في بكين، قال لايتهايزر إنه ربما يكون من الصعب عليه أن يصل إلى ليو على الهاتف.

ووفقا لأحد المصدرين، أبلغ ترامب الممثل التجاري الأمريكي ”إذا لم تتمكن من الوصول إليه، فما عليك إلا أن تترك له رسالة“.

وبعد لحظات، أعلن ترامب قراره بشأن الرسوم الجمركية عبر سلسلة تغريدات أحدثت هزة في الأسواق.