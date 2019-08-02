ترامب: هناك ”الكثير من التقدم“ بمحادثات السلام الأفغانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن هناك ”الكثير من التقدم“ في محادثات السلام مع طالبان، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن لديه القدرة على ان يمحو جزءا كبيرا من أفغانستان في غضون أيام.

وصرح ترامب لصحافيين ”حققنا الكثير من التقدم. نحن نجري محادثات“. واضاف ان القوات الأمريكية ”يمكنها الانتصار في أفغانستان في غضون يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، لكنني لا أتطلع إلى قتل 10 ملايين شخص“.

وكان ترامب ادلى في السابق بتصريحات مثيرة للجدل ومنها أن لديه خططا لإنهاء النزاع الأفغاني بسرعة لكن من شأنها أن تمحو هذا البلد ”عن وجه الأرض“.