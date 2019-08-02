احتجاب صحيفة إيرانية معارضة لسياسات روحاني

أعلنت صحيفة ”وطن امروز“، اليوم الجمعة، المؤيدة للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أنها ستحجب عن الصدور غدًا السبت، بسبب ”المشكلات المالية“.

ولم تفصح الصحيفة، التي تعد من أهم الصحف الإيرانية المتحدثة باسم التيار المتشدد في إيران وتحديدًا فريق الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عن ”مشاكلها المالية“.

وصدر العدد الأول من صحيفة ”وطن امروز“ في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، من قبل المشرف العام على الصحيفة ”مهرداد بذرباش“، الذي يعد من أهم الشخصيات السياسية والإعلامية المقربة من نجاد.

وشغل ”مهرداد بذرباش“ في حكومة نجاد مناصب مختلفة، من أهمها الرئيس التنفيذي لشركة سايبا التي تعد واحدة من أهم الشركات المصنعة للسيارات، كما تولى منصب رئيس منظمة الشباب الوطنية.

والصحيفة واحدة من منتقدي سياسات الرئيس الحالي حسن روحاني، كما نشرت عناوين مختلفة تتطاول فيها على رموز الصحابة وأتباع الطائفة السنية.

وفي منتصف مارس /آذار الماضي، كشفت تقارير إيرانية أن العديد من الصحف الورقية الإيرانية تواجه مشاكل خطيرة في حال لم تقدم حكومة الرئيس حسن روحاني دعمًا لهذه الصحف؛ بسبب ارتفاع أسعار الطباعة بنسبة 300%، فيما وجه ثلاثة نواب في البرلمان رسالة إلى روحاني لرفع الضغوط التي يواجهها قطاع الصحافة الورقية.