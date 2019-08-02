واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تسميم سكريبال

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا بسبب تسميم جاسوس سابق في بريطانيا العام الماضي، في خطوة قالت موسكو إنها ستضر العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

وقال بيان البيت الأبيض: ”بعد الجولة الأولى من العقوبات ردًا على محاولة روسيا اغتيال مواطن في المملكة المتحدة، لم تقدم روسيا الضمانات المطلوبة بموجب القانون الأمريكي“.

وأضاف: ”لذلك نفرض جولة ثانية من العقوبات. هذا مثال آخر على أننا نتبنى نهجًا أشد من الإدارات السابقة تجاه روسيا“.

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا تمنع بموجبه الحكومة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي من إقراض الحكومات التي تخضع لعقوبات أمريكية بسبب استخدام أسلحة كيماوية ونووية.

وتعليقًا على الخطوة الأمريكية، قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لقناة روسيا اليوم التلفزيونية: ”أعتقد أن هذا يرتبط بالأساس بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة“.

وعبر ريابكوف عن أسفه لتحول العلاقات الأمريكية الروسية، المتوترة بالفعل بسبب خلافات على قضايا منها سوريا وأوكرانيا، إلى كرة قدم سياسية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن موسكو تربط العقوبات بانتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة، وأن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي عواقب سلبية للقيود الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من انتهاء أجل اتفاقية للحد من الأسلحة النووية تعود إلى الحرب الباردة، بعدما انسحبت منها واشنطن متهمة موسكو بانتهاكها. وتنفي روسيا ذلك.

وفرضت واشنطن مجموعة أولى من العقوبات على روسيا العام الماضي، بعدما خلصت إلى أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد الجاسوس المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

وجرى العثور على سكريبال، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية، وابنته، فاقديْ الوعي في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا في مارس آذار من العام الماضي، بعد رش غاز الأعصاب نوفيتشوك على باب منزله.

وتوفيت لاحقًا امرأة تعيش على مقربة منهما، بعدما عثر شريكها على السم في زجاجة عطور مهملة وأحضرها إلى البيت.