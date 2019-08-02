ميشيل أوباما تحسم موقفها من الترشح أمام ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعربت سيدة أمريكا الأولى السابقة عن اشتياقها للبيت الأبيض، لكنها كشفت مؤخرًا أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي لقاء لها مع الصحفية ”هيلد ليساك“، قالت ميشيل أوباما: ”ليست هناك أي فرصة لترشحها لمنصب الرئاسة، وإن هناك الكثير من الطرق لتنمية أمريكا“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تناول اللقاء العديد من الأمور، بينها التحدث بشأن كتاب ميشيل ”بيكومينغ“، وعندما سُئلت ما إذا كانت ستترشح للمنصب الرئاسي في وقت من الأوقات، كشفت ميشيل أنها لا ترغب في شغل هذا المنصب، قائلةً ”التواجد في المكتب البيضاوي لا يناسبني“.

وأضافت: ”هناك العديد من الطرق لتحسين هذا البلد وبناء عالم أفضل، وسأظل أقوم بالكثير منها، من العمل مع الشباب إلى مساعدة الأسر على عيش حياة أكثر صحة“.

يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع خطط السيدة الأولى السابقة لخوض الانتخابات، حيث قال المؤلف والناشط الأمريكي مايكل مور ، إن ميشيل أوباما تعد المرشح الوحيد الذي يمكنه ”سحق“ دونالد ترامب في انتخابات 2020، مضيفًا أن ترامب لن يكون قادرًا على التنمر عليها.

وكان مايكل قد قال يوم الأربعاء الماضي: ”يقول الجميع إن ميشيل لن تترشح، لكن هل سألها أحد؟ فأنا متأكد من أنه إذا طُلب منها ذلك، ستترشح للانتخابات“.

يُذكر أنه خلال جولتها الترويجية لكتابها في آذار/مارس الماضي في مركز ”فرانك إروين“ في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، قالت ميشيل إنها ”تريد إفساح المجال للأجيال الشابة التي تأمل أن تساعد هي وزوجها أوباما في تمكينهم“.