سياسي إيراني: سبب العقوبات الأمريكية على ظريف صداقته مع ”الكفار“

اعتبر الباحث والسياسي المقرب من معسكر المحافظين في إيران، أمير حسين ثابتي، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عقاب إلهي على علاقته بالكفار.

وقال ثابتي، في حسابه على تويتر: ”فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على أكثر وزير خارجية ميولًا للغرب في تاريخ ما بعد الثورة الإيرانية، عقوبات رمزية، وبالطبع ليس لها أي تأثير حقيقي“.

وأضاف ثابتي، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران: ”لكن يجب فهم العقوبات بأنها سنة إلهية، فعندما تضع جميع أوراق اعتمادك في صداقة مع الكفار، فإنهم يستخدمون أقصى قدر من الإهانة ضدك“.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تشمل تجميد أصوله بالولايات المتحدة، ومعاقبة من يدعمه ماليًا.