بعد فرض عقوبات عليه.. موقع إيراني يكشف عن ممتلكات لظريف في أمريكا‎‎

كشفت قناة ”آزادي“ المقربة من معسكر المتشددين في إيران، اليوم الجمعة، عبر تطبيق ”تلغرام“، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي تعرض لعقوبات أمريكية مؤخرًا، يمتلك منزلين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، بحسب ما نقلت عنها القناة الإخبارية، إلى أن المنزل الأول اشتراه ظريف بزمن محمد هادي نجاد حسيني، الذي كان سفيرًا وممثلًا دائمًا لإيران في الأمم المتحدة منذ عام 1998 وحتى 2002.

وأضافت أن ”هذا المنزل (الأول) قد اشتراه ظريف عندما كان ضمن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، وقام بتسمية هذا العقار باسم شركة ميري“.

وتابعت أن ”العقار الثاني كان مخصصًا لإقامة ظريف في بلدة سكيرديل، إحدى ضواحي مدينة نيويورك“.

ونقلت الصحيفة الإصلاحية، عن مصادر لم تكشف عنها، قولها إن ”ظريف لم يقم بشراء العقار الثاني وإنما قام بتأجيره من 1988 إلى 1990“.

واتهمت المصادر التيار المتشدد في إيران، بما أسمته بـ“محاولة استهداف وزير الخارجية محمد جواد ظريف“.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة الإيرانية أو وزارة الخارجية بشأن ما ذكره التقرير، فيما قال ظريف، أمس الخميس، إن سبب عقوبات واشنطن عليه هو لأنه المتحدث الرئيسي باسم إيران على مستوى العالم.

وأضاف: ”هذه العقوبات لن تؤثر علي أو على عائلتي؛ لأني لا أملك أي مصالح خارج إيران“.