روسيا تعلن رسميًا انتهاء ”معاهدة الأسلحة النووية“ بمبادرة أمريكية

المصدر: ا ف ب

أعلنت موسكو، الجمعة، انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى من فترة الحرب الباردة رسميًا، بعد أن بدأت واشنطن عملية انسحاب منها، في وقت سابق هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: ”في الثاني من آب/أغسطس 2019 وبمبادرة من الجانب الأمريكي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى“.

وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وكررت اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية، إن ”انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم“، مضيفًا: ”روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة“.