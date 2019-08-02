إيران.. قرار غريب يستهدف أي مسؤول يدرس أبناءه في الخارج‎

أعلن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس، منع أي مسؤول يدرس أبنائه خارج إيران، من البقاء في منصبه.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية محمد مصدق، قوله، إن ”التعليم في الخارج حق للجميع، لكن لا يجب على المسؤولين الاستقالة إذا كان أبناؤهم يدرسون خارج إيران”.

وأضاف مصدق أنه ”يجب أن تتوفر الظروف لجميع الإيرانيين في حق الدراسة في الخارج ولا يقتصر الحال على شريحة معينة وهم أبناء المسؤولين“.

وهناك عدد كبير من أبناء كبار المسؤولين الايرانيين يدرسون خارج إيران، خصوصًا في أمريكا والدول الأوروبية وأستراليا.

ويرى مراقبون أن الهدف من قرار منع السلطة القضائية المسؤولين البقاء في مناصبهم بسبب دراسة أبنائهم في الخارج، هو منع استخدامهم من تلك الدول الأجنبية في التجسس على إيران.