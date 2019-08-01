ألمانيا تدعو روسيا وأمريكا للتمسك باتفاقيات الأسلحة مع انتهاء معاهدة القوى النووية

حثت ألمانيا كلًا من الولايات المتحدة وروسيا، الخميس، على الحفاظ على ما تبقى من إطار العمل الدولي للحد من الأسلحة، وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لانتهاء أجل معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

ولمح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إلى أن اللوم يقع على عاتق موسكو في انتهاء المعاهدة، التي تمثل اتفاقًا تاريخيًا للحد من الأسلحة وقع إبان الحرب الباردة بين الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأمريكي رونالد ريجان في عام 1987.

وقال ماس في بيان: ”نأسف لتقاعس روسيا عن فعل ما يلزم لإنقاذ معاهدة القوى النووية متوسطة المدى“.

وكانت المعاهدة تهدف إلى تجنب سباق تسلح في أوروبا من خلال حظرها للصواريخ المتوسطة المدى التي تطلق من البر والقادرة على الوصول إلى روسيا من غرب أوروبا والعكس.

وأعلنت الولايات المتحدة العام الماضي أنها ستنسحب من المعاهدة، متهمة روسيا بعدم الامتثال لها. وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة وتقول إن واشنطن تنسحب رغبة منها في خوض سباق تسلح جديد.

وقال ماس: ”تفقد أوروبا جزءًا من أمنها بانتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى“. وأضاف: ”أنا على قناعة بأننا يجب أن ننجح اليوم مجددًا في الاتفاق على قواعد بشأن نزع السلاح والحد من الأسلحة من أجل تجنب سباق تسلح نووي جديد“.

ودعا الوزير موسكو وواشنطن إلى عمل المزيد للحفاظ على معاهدة ستارت الجديدة الموقعة في عام 2010، والتي تحد من عدد الصواريخ النووية الاستراتيجية.