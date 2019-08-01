باكستان تعتقل هنديًا بتهمة التجسس على منشأة نووية

قال مسؤولان أمنيان، الخميس، إن السلطات الباكستانية ألقت القبض على مواطن هندي بتهمة التجسس على منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية في إقليم البنجاب، شرقي البلاد.

وكشف المسؤولان، اللذان فضلا عدم نشر اسميهما، أن المتهم يدعى ”راجو، وهو من مدينة إندور الهندية، وتم إلقاء القبض عليه في مدينة ديرا غازي خان“، حسبما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“ الأمريكية.

بدورها، لم تصدر الهند أي تعليق بشأن هذه الواقعة حتى الساعة (12:44 ت.غ) حسب المصدر ذاته.

وعادةً ما تنفذ باكستان عقوبة الإعدام ضد المتهمين بالتجسس.

والشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسلام آباد بالتمهل في قرار إعدام الجاسوس المزعوم، كولبوشان جادهاف، الذي حكم عليه بالإعدام في العام 2017، وطالبتها بإجراء مراجعة كاملة لقضيته.

وتشهد العلاقات الباكستانية الهندية توترًا من وقت لآخر، على خلفية النزاع القائم بينهما بسبب إقليم ”كشمير“ ذي الأغلبية المسلمة، والخاضع لسيطرة كل من الهند وباكستان، وترى كل دولة أن لها الحق في ملكية الإقليم بكامله.