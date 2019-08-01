الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان محادثاتهما

المصدر: ا ف ب

استأنف مندوبو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو، محادثاتهما الأربعاء في بربادوس، لمحاولة حل الأزمة السياسية في فنزويلا، حسب ما ذكر الجانبان.

وكتب النائب المعارض ستالين غونزاليس على تويتر: ”أطلقنا جولة جديدة من الاجتماعات في إطار آلية أوسلو“، في إشارة إلى المحادثات التي تجري بوساطة النرويج.

من جهتها، أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في مؤتمر صحافي، أن المسؤولين الحكوميين موجودون في بربادوس.

وبعد اتصالات واجتماع أول في أوسلو في منتصف أيار/ مايو، استؤنفت المناقشات في بربادوس في الـ8 من تموز/ يوليو لفترة غير محددة، قبل أن تتوقف.

وتقول المعارضة إن هدفها إخراج مادورو من السلطة وإجراء انتخابات جديدة. وهي ترى أن الولاية الجديدة التي بدأها الرئيس الاشتراكي في كانون الثاني/ يناير غير شرعية؛ لأنها ناتجة -حسب رأيها- عن انتخابات مزورة.

لكن مادورو يرفض بشكل قاطع الاستقالة، ويَرى أن المحادثات بين الفنزويليين يجب أن تؤدي إلى ”تعايش ديمقراطي“ بين السلطة التي يقودها والمعارضة.