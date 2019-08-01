”الشيوخ الأمريكي“ يقر تعيين كيلي كرافت سفيرة لدى الأمم المتحدة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تعيين كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة.

وصوت 56 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح تعيينها، فيما عارضه 34 آخرون.

وجاء هذا القرار رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا مرشحة الرئيس دونالد ترامب بأنها تفتقر كثيرًا للخبرة اللازمة للمنصب.

يذكر أن منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة كان شاغرًا منذ 7 أشهر، بعد ترك المندوبة السابقة، نيكي هايلي، مهامها مع نهاية العام الماضي.

وتولت كيلي كرافت (57 عامًا) منصبها كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا عام 2017. وفي فبراير/ شباط 2019، رشحها الرئيس ترامب لمنصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة.

كما تعتبر كرافت امرأة أعمال من كنتاكي، متزوجة من جو كرافت، الذي يرأس شركة تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدرت مجلة ”فوربس“ ثروته عام 2012 بنحو 1.4 مليار دولار.

وتعهدت كرافت خلال جلسة استماع سابقة في مجلس الشيوخ بأنها ستفسح المجال للسياسات المتعلقة بالمناخ بالمضي قدمًا، على الرغم من أن عائلتها الثرية تعمل في مجال تعدين الفحم.

وقالت كرافت إنها لن تشارك شخصيًا في أي نقاشات في الأمم المتحدة تتعلق بالفحم. وتوجهت للسناتور الديموقراطي اد ماركي المدافع عن شؤون البيئة بالقول: ”أعطيك التزامًا بأنه حين يكون الفحم جزءًا من النقاش حول التغير المناخي داخل الأمم المتحدة، فسأقوم بتنحية نفسي“.

وأضافت: ”أفهم أن هذه قضية تحتاج إلى معالجة، وأفهم أيضًا أن الوقود الأحفوري لعب دورًا في التغير المناخي“.