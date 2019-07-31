ظريف يعلق على فرض أمريكا عقوبات ضده

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه ”يمثل تهديدًا لجدول أعمالها“.

وقال ظريف في تغريدة على ”تويتر“: ”السبب الأمريكي لفرض عقوبات علي هو أنني الناطق الرئيسي باسم إيران في أنحاء العالم… هل الحقيقة مؤلمة حقًا على هذا النحو؟“.

وأضاف أن القرار الأمريكي ”ليس له تأثير عليّ أو على أسرتي لأنه ليس لي ممتلكات أو مصالح خارج إيران. شكرًا لكم على اعتباري تهديدًا كبيرًا بهذا الشكل لجدول أعمالكم“.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأوضحت الوزارة أنها فرضت العقوبات على ظريف لأنه يتصرف نيابة عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تخفيض الأخيرة بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.