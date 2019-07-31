أمريكا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني ظريف

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت العقوبات على ظريف لأنه يتصرف نيابة عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: ”جواد ظريف يطبق جدول الأعمال المتهور للزعيم الأعلى الإيراني وهو الناطق الرئيسي باسم النظام في أنحاء العالم“.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن ”واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على خامنئي“.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن ظريف ساعد في تنفيذ ”جدول أعمال متهور“ لخامنئي.

وتابع أن أمريكا ”لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار“.

وأكد المسؤول أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ”لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران بفرضها عقوبات على وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي لا تعتبره صانع قرار مهمًا“.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تخفيض الأخيرة بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.