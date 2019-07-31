”لا أهلًا ولا سهلًا كوشنر“.. حملة إلكترونية بالأردن

دشن ناشطون في الأردن، مساء اليوم الأربعاء، حملة إلكترونية لرفض زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، للمنطقة عامة، ولبلادهم بشكل خاص.

ودعت الحملة إلى دعم هاشتاغ على ”تويتر“ تحت عنوان: ”لا أهلًا ولا سهلًا كوشنر“.

ووفق الإعلان عن الحملة، فقد دعا القائمون عليه (لم يذكروا هويتهم) للبدء بالحملة اعتبارًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 تغ).

واستهل كوشنر زيارته للمنطقة من عمّان في وقت سابق اليوم الأربعاء، في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 5 دول عربية، إضافة إلى إسرائيل، حيث شدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، والمغرب، فيما ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر، في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا حتى الآن الجدول الزمني لجولة كوشنر، التي تأتي في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ“صفقة القرن“ في غضون الأشهر المقبلة.