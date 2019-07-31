أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

أفاد تقرير نشرته شبكة ”أن بي سي نيوز“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وخليفته المحتمل.

وبحسب المصدر ”لم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن، أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته“.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت في أول آذار/ مارس 2019، بدفع مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن حمزة بن لادن.

أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على #حمزة_بن_لادن، ابن زعيم تنظيم #القاعدة السابق.

اذا كانت لديك اية معلومات الرجاء الاتصال باقرب سفارة او قنصلية أميركية، او البريد الالكتروني: info@rewardsforjustice.net pic.twitter.com/QUfjVuJMeW — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) February 28, 2019

وعرضت واشنطن المكافأة بعد أن هدد نجل بن لادن باستهداف الولايات المتحدة انتقامًا من قتل القوات الخاصة الأميركية والده في عام 2011، حيث كان مختبئًا في باكستان.