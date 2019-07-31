السلطات الروسية تؤكد عدم العثور على أي مادة سامة في جسم المعارض نافالني

المصدر: ا ف ب

قالت الدوائر الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها لم تعثر على أي مادة سامة في جسم المعارض الروسي إلكيسي نافالني، الذي أُودع، الأحد الماضي، المستشفى بسبب ”عوارض حساسية خطيرة“، في حين لم يستبعد المعارض تسميمه.

وبعد تحليل عينات بيولوجية للمعارض المسجون حاليًا ”لم يتم رصد أي مادة سامة“، بحسب ما أوردت وكالة إنترفاكس نقلًا عن رئيس معهد طب الطوارئ إليكسي توكاريف.

وكان قد حُكم على المعارض الروسي، الأسبوع الماضي، بالسجن 30 يومًا، وأُودع، الأحد الماضي، المستشفى قبل إعادته إلى السجن الإثنين.

وقال مقربون منه إنه لم يسبق أن عانى حساسية، وشككوا برواية السلطات، وتحدثوا عن احتمال تسميمه.

وقال المعارض عبر مدونته:“لم يسبق أن عانيت الحساسية“، ولم يستبعد تعرضه للتسميم.

وتأتي هذه القضية في ظل قمع متزايد لحركة احتجاج قبل انتخابات محلية في أيلول/سبتمبر المقبل، وغداة تظاهرة للمعارضة في موسكو شهدت توقيف نحو 1400 شخص.