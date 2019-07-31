جزار أوروبي يحتال على مستثمر إيراني بمليار دولار

المصدر: ا ف ب

اعتقلت إيران مواطنًا أوروبيًا (جزار)، متهمًا بالاحتيال على مستثمر إيراني بمبلغ مليار دولار، بعد الاتفاق النووي الذي أدى إلى رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أورد الإعلام، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الجنرال أحمد نوريان: إنّ ”الشرطة اكتشفت قضية احتيال واعتقلت مواطنًا أوروبيًا احتال بمبلغ 120 مليار ريال“.

وحاليًا يعادل هذا المبلغ نحو مليار دولار، أو نحو 900 مليون يورو بالسعر غير الرسمي للريال في العاصمة الإيرانية.

واشتبهت طهران بالمواطن الأوروبي عندما اكتشفت وثائق مزورة، حسب تقرير عبر موقع التلفزيون الرسمي.

وتبين للسلطات أنّ هذا المواطن يعمل جزارًا وليس لديه رأسمال، ويرتبط ”بمحتال عالمي مطلوب لدى الشرطة الدولية (إنتربول)“.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“ أنّه جرى اعتقال المتهم في مدينة بيرجاند في خورستان الجنوبية، ومعه مشتبه به آخر أوروبي الجنسية كذلك.

وقدم هذان الرجلان نفسيهما على أنهما مستثمران عقب الاتفاق النووي الذي خفف العقوبات على إيران مقابل خفض نشاطاتها النووية.

وقال قائد شرطة خورسان ماجد شوجا: إنّ ”التحقيقات أشارت إلى أنه بعد الاتفاق النووي قدم المواطنان الأوروبيان نفسيهما إلى السفارة الإيرانية“ في بلد خليجي، وجرى تقديمهما للسلطات في خورستان، وبعد ذلك ”شجعا أحد المستثمرين المحليين على الاستثمار“.

وأوضح أنّ ”الشريك الإيراني تكبد تكاليف كبيرة، فبالإضافة إلى السكن والرعاية الصحية وتذاكر السفر على درجة الأعمال وتوفير مكتب بأجهزة متطورة، دفع الشريك الإيراني نحو 120 مليار ريال في حسابات الرجلين الأوروبيين“.

وبعد ذلك قدم الشريك شكوى، وجرى اعتقال أحد المواطنين الأوروبيين أثناء وجوده في إيران، بحسب قائد الشرطة.