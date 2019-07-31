قائد الفرقاطة البريطانية بمضيق هرمز: إيران تحاول ”اختبار“ عزيمتنا

المصدر: إ ف ب

قال قائد فرقاطة بريطانية نُشرت في الخليج لمواكبة السفن التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها مضيق هرمز، اليوم الأربعاء إن إيران تحاول -على ما يبدو- اختبار عزيمة البحرية الملكية.

وأوضح وليام كينغ قائد الفرقاطة ”اتش ام اس مونتروز“ أنه أجرى خلال 27 يومًا 85 اتصالًا مع القوات الإيرانية، غالبًا ما أدَّت إلى ”تحذيرات متبادلة“ عبر الجهاز اللاسلكي.

ومن على متن الفرقاطة قال كينغ في حديث عبر الهاتف مع محطة ”بي بي سي“ الإذاعية إن ”ذلك يعطي فكرة عن الحدَّة (…) إنه ربّما أكثر مما شهدناه في الآونة الأخيرة“.

وتابع ”يبدو أن الإيرانيين مصمّمون على اختبار عزيمتنا وردّة فعلنا في أغلب الأحيان“.

وقال القائد البريطاني ”سيدّعون ربما أن وجودنا (في المنطقة) غير شرعي، على الرغم من أننا (نتواجد) بكل قانونية في مياه دولية“. وأضاف ”قد يرسلون باتجاهنا زوارق سريعة لاختبار إلى أي حد سنصل في تحذيراتنا“.

لكن على الرغم من تصاعد التوتر قال كينغ، إن التواصل مع إيران في مياه الخليج بقي ”مهنيًّا“ و“وديًّا“. وأشار إلى وجود ”تفاهم مفيد“ وصفه بأنه ”احترام بين البحارة يبدو أنه قد تم إرساؤه“.

وستعود الفرقاطة هذا الأسبوع إلى قاعدتها لإجراء أعمال صيانة مقررة مسبقًا وتبديل طاقمها، وستستبدل بالمدمّرة ”اتش ام اس دنكان“ التي وصلت الأحد إلى المنطقة.

والفرقاطة ”مونتروز“ التي أرسلتها لندن إلى المنطقة في نيسان/أبريل في مهمة مدّتها ثلاث سنوات، تابعة لقاعدة بحرية افتتحتها بريطانيا العام الماضي في البحرين، وقد بدأت هذا الشهر بمواكبة السفن البريطانية العابرة لمضيق هرمز.

وجاء ذلك عقب تلويح إيران برد انتقامي على مساعدة البحرية الملكية لسلطات جبل طارق، المستعمرة البريطانية، في احتجاز إحدى ناقلاتها في الـ 4 من تموز/يوليو للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا؛ ما يشكل انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

لكن على الرغم من وجود الفرقاطة البريطانية في الخليج، اعترضت إيران الناقلة النفطية ”ستينا إمبيرو“ التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها مضيق هرمز في الـ 19 من تموز/يوليو، واحتجزتها في أحد موانئها.

والاثنين استبعدت بريطانيا إجراء أي عملية تبادل بين السفينتين، وقد اقترحت تشكيل قوة بحرية أوروبية لمواكبة سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز.