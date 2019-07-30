”العسكري“ السوداني: ”دلائل وشواهد“ على مشاركة الحركة الإسلامية بالمحاولة الانقلابية

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، وجود ”دلائل وشواهد“ على مشاركة الحركة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في محاولة انقلابية أعلن الجيش، الأربعاء الماضي، إحباطها.

وقال البرهان، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، إن المحاولة الانقلابية حقيقة وصحيحة، وتم التخطيط لها قبل فض الاعتصام، وعُدلت مواعيدها لاحقًا.

وتابع: ”تم التخطيط لانقلاب في نهاية مايو (أيار الماضي)، والمحاولة كانت قائمة، ولديها أركان مكتملة ولدينا أدلة، وتم تأجيلها حتى منتصف يونيو (حزيران) لتنفيذها“.

وشدد البرهان على أن ”الجيش ليس فيه ولاءات حزبية، وتطهير المحزبين في الجيش لا يحتاج إلى سبب“.

ومضى قائلًا ”هناك أحزاب سياسية مشاركة في الانقلاب، وهي من ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي)، إضافة إلى أعضاء في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا“.

وأردف: ”الإسلاميون لديهم علاقة بالانقلاب، ولدينا دلائل وشواهد“.

ويتفرع من الحركة الإسلامية في السودان حزبان رئيسيان هما المؤتمر الشعبي ”حزب الترابي“ الذراع السياسي للإخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس عمر البشير.