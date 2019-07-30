مسؤول كوري شمالي يبلغ مسؤولًا أمريكيًا ببدء المحادثات قريبًا

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: إن مسؤولًا من كوريا الشمالية أبلغ مسؤولًا بمجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي، بأن المحادثات العملية التي تهدف إلى استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية ستبدأ قريبًا جدًا.

ولم تُقدم للصحفيين أي تفاصيل بشأن موعد إجراء تلك المحادثات، وأبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تفاؤلًا بالمسار الدبلوماسي، رغم التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في 25 يوليو تموز بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وقال مصدر دبلوماسي: إنه كان من المتوقع عقد اجتماع بين بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو على هامش منتدى أمني لجنوب شرق آسيا في بانكوك هذا الأسبوع، لكن ري ألغى زيارته للمؤتمر.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير الثلاثاء، إن ري لن يذهب على الأرجح إلى بانكوك.

وقال بومبيو يوم الإثنين، إنه يأمل في إجراء المحادثات الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح مع كوريا الشمالية ”قريبًا جدًا“ لكنه أكد أنه ليس من المقرر عقد قمة جديدة بين زعيمي البلدين.

وغادر بومبيو واشنطن الثلاثاء، متوجهًا إلى تايلاند، ومن المقرر أن يزور أيضًا إستراليا وميكرونيزيا في جولة تستمر حتى السادس من أغسطس آب.