مرشح ترامب لمنصب نائب رئيس الأركان ينفي اتهامات بالتحرش

نفى مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب ثاني أعلى مسؤول عسكري بالولايات المتحدة الاتهامات الموجهة له بالتحرش الجنسي، وذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه.

وقال الجنرال بسلاح الجو جون هايتن، الذي سيصبح نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إذا أقر المجلس ترشيحه: ”لم يحدث شيء على الإطلاق“.

وجاء رفض هايتن القاطع في أعقاب تحقيق بسلاح الجو لم يؤكد مزاعم قدمتها ضده كولونيل بالجيش كانت تخدم تحت إمرته.

وشملت مزاعم الكولونيل كاثرين سبليتستور قيام هايتن بتقبيلها قسرًا وتحسس جسدها. وجلست كاثرين صامتة في القاعة وهي تتابع الشهادة.