ظريف يدعو ترامب إلى رفض تعطش حلفائه للحرب‎

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفض تعطش حلفائه للحرب.

وقال ظريف على عبر ”تويتر“ اليوم الثلاثاء: ”استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل معتدٍ على مدى آلاف السنين.. دونالد ترامب: أرفض تاريخ الفريق (ب) الزائف وتعطشه للحرب الأبدية، الدبلوماسية = الحكمة، وليس الضعف أبدًا“.

For millennia, Iranians have outlasted every aggressor. But, the US has spent $7 trillion & rivers of blood in our region, in its biggest failure since Vietnam. @realDonaldTrump: reject #B_Team's fake history & its thirst for #ForeverWar. Diplomacy=prudence; never weakness. pic.twitter.com/geTZIIcrRa — Javad Zarif (@JZarif) July 30, 2019

كان ظريف قد قال في السابق إن ما يسمى ”الفريق ب“، الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يستدرج ترامب إلى حرب مع إيران.

وقال ترامب يوم الإثنين على تويتر: ”للتذكرة فقط .. الإيرانيون لم يكسبوا حربًا قط، كما لم يخسروا حربًا قط!“.