ظريف يدعو ترامب إلى رفض تعطش حلفائه للحرب‎

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفض تعطش حلفائه للحرب.

وقال ظريف على عبر ”تويتر“ اليوم الثلاثاء: ”استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل معتدٍ على مدى آلاف السنين.. دونالد ترامب: أرفض تاريخ الفريق (ب) الزائف وتعطشه للحرب الأبدية، الدبلوماسية = الحكمة، وليس الضعف أبدًا“.

For millennia, Iranians have outlasted every aggressor.

But, the US has spent $7 trillion & rivers of blood in our region, in its biggest failure since Vietnam. @realDonaldTrump: reject #B_Team's fake history & its thirst for #ForeverWar.

Diplomacy=prudence; never weakness. pic.twitter.com/geTZIIcrRa

— Javad Zarif (@JZarif) July 30, 2019