”الناتو“ يُعلن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

المصدر: أ ف ب

قُتل جنديان أمريكيان، اليوم الإثنين، في أفغانستان، وفق ما أفادت قيادة عملية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هذا البلد، في وقت تسعى واشنطن إلى إنهاء أطول حروبها.

وقالت قيادة (الناتو) في بيان: ”تم حجب اسمي الجنديين اللذين قتلا في الميدان لمدة 24 ساعة حتى إبلاغ أقاربهما“. وبذلك يرتفع إلى 12 عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا هذا العام.

ومنذُ عام، باشرت واشنطن حوارًا مباشرًا غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب من أفغانستان.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا عن رغبته في وضع حد ”للحروب التي لا تنتهي؛“ لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.

وتسعى واشنطن إلى تسريع المحادثات في وقت تستعد أفغانستان لإجراء انتخابات رئاسية في شهر أيلول/سبتمبر، والولايات المتحدة في 2020.

ويقول الرئيس الأمريكي إنه يرغب في سحب قواته قبل انتخابات عام 2020، بحسب ما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين.

وأورد بومبيو أن ترامب ”قال بكل وضوح (أنهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب)“.