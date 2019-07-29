إيران وروسيا تجريان مناورات عسكرية مشتركة في مضيق هرمز نهاية العام

قال قائد قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، اليوم الإثنين، إن إيران وروسيا اتفقتا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة في بعض المناطق المحددة من المحيط الهندي بحلول نهاية العام.

وأوضح للصحفيين الإيرانيين في موسكو، أنه ”نعني بالمحيط الهندي منطقة مهمة في الأجزاء الشمالية من المحيط بما في ذلك بحر مكران ومضيق هرمز والخليج“.

وبدأ خانزادي، الذي يترأس وفدًا رفيع المستوى، أمس الأحد، زيارة تستغرق 3 أيام إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بناءً على دعوة رسمية من نظيره الروسي الأميرال نيكولاي يفمنوف.

وأشار الجنرال الإيراني، إلى أنه ”خلال رحلته إلى روسيا، وقع نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي لتوسيع العلاقات المتبادلة“.

وأكد أن مذكرة التفاهم ”تُعد الأولى من نوعها، ويمكن اعتبارها نقطة تحول في العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو“، موضحًا أنه ”تم إجراء مفاوضات حول تطوير التعاون العسكري في بحر قزوين بين إيران وروسيا ويجري إعداد الاتفاقية لتوقيعها في المستقبل“.