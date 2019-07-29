إسرائيل تقيم جدارًا جديدًا على حدود غزة لمنع ”حماس“ من جمع معلومات استخباراتية

إسرائيل تقيم جدارًا جديدًا على حدود غزة لمنع ”حماس“ من جمع معلومات استخباراتية

المصدر: غزة - إرم نيوز

كشف موقع ”واللا“ العبري اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في وضع سواتر إسمنتية وترابية جديدة على حدود قطاع غزة لتأمين قوات الاحتلال العاملة في الجانب الآخر.

وقال أمير بخبوط، المحلل الأمني في الموقع، إن القوات الهندسية التابعة للقيادة الجنوبية تواصل حماية المنطقة الحدودية ورفع الكثبان الرملية وتجعل من الصعب على حماس جمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي تتحرك في المنطقة.

وأضاف: ”هذا هو الرد على إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات (الكورنيت) على حافلة الجنود في تلة السهم الأسود على حدود غزة ”التدريع + التدريع“.

ويعتبر هذا الجدار الثالث حتى الآن على حدود غزة، حيث أنشأت إسرائيل في أيار/ مايو الماضي جدارًا دفاعيًا بارتفاع حوالي مترين وطول 600 متر.

وتهدف إسرائيل من هذا الجدار إلى حجب المنطقة المكشوفة على الحدود مع قطاع غزة، ومنع إطلاق النار المباشر من فصائل المقاومة، التي استهدفت آليات لجيش الاحتلال بصواريخ ”كورنيت“ الموجهة للمرة الثانية.

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