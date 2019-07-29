بريطانيا لإيران: أفرجوا عن ناقلتنا لتخرجوا من الظلام

طالبت بريطانيا إيران بالإفراج عن ناقلتها المحتجزة في مياه الخليج، إذا ما أرادت ”الخروج من الظلام“.

وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، في تصريح صحفي يوم الاثنين: ”إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد“.

وأضاف: ”لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني“.

وتصاعدت التوترات بين طهران ولندن منذ أن سيطرت قوات خاصة إيرانية على ناقلة ترفع علم بريطانيا في وقت سابق من الشهر، وذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق متهمة بانتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.

ورفضت لندن يوم الاثنين، فكرة أنها قد تفرج عن ناقلة إيرانية مقابل الإفراج عن السفينة البريطانية.