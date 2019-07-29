طهران: نحقق باحتجاز سنغافورة ناقلة صينية تحمل نفطًا إيرانيًا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها تحقق باحتجاز حكومة سنغافورة ناقلة صينية تحمل غاز البترول المسال من إيران.

وأوضح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية، في حديث للصحفيين بشأن احتجاز سنغافورة ناقلة صينية تحمل غاز البترول المسال من إيران: ”نحن في انتظار التقرير الرسمي للسفارة الإيرانية في الصين، لأن الشحنة كانت متجهة إلى الصين“.

وأضاف موسوي: ”نوصي الدول خارج المنطقة بعدم الانضمام إلى التحالف العسكري في الخليج، لأن هذا التحالف يقوم تشكيله على الغموض والأوهام“، على حد زعمه.

ويعاني قطاع الطاقة الإيراني من عقوبات أمريكية شديدة، لكن طهران تقول إنها تواصل عمليات بيع النفط والغازللصين على الرغم من العقوبات.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، الأحد، أن الحكومة السنغافورية احتجزت ناقلة صينية تحمل غاز البترول المسال الإيراني بذريعة التزامها بالعقوبات الأمريكية ضد طهران.

ونقلت الوكالة أن الحكومة السنغافورية، قالت إنها استولت على ناقلة غاز البترول المسال الصينية بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ”ثاني ناقلة صينية يتم ضبطها الأسبوع الماضي بسبب شحنات الغاز الإيرانية“.