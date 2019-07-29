إيران ترفض التعليق على اجتماع سري بين ظريف وسيناتور أمريكي

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الإثنين، التعليق على عقد وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف، اجتماعًا سريًا مع السيناتور عن الحزب الجمهوري راند بول، في نيويورك منتصف يوليو الجاري.

وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: ”أنا لا أعلق على زيارة معينة، وظريف عندما يسافر إلى نيويورك يقوم بسلسلة من اللقاءات على هامش زيارته، كما يقوم بعقد اجتماعات مع شخصيات في أحزاب أمريكية يمكن أن تكون ممثلة للأمة والكونغرس، وكذلك وسائل الإعلام الأمريكية“.

وأضاف موسوي: ”لكن ما أستطيع قوله أنه لا توجد اجتماعات مع أي مسؤول حكومي أمريكي خلال زيارة ظريف إلى نيويورك للمشاركة باجتماع نظمته الأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري“.

وكانت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية قالت في 17 الجاري إن ”الرئيس دونالد ترامب وافق على مقترح تقدم به عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي لعقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي شارك في نيوريوك بمنتدى تنظمه الأمم المتحدة“.

من جانب آخر، اتهم موسوي خلال المؤتمر ذاته، أمريكا، بأنها لا تسعى للحوار.

وقال إن ”المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، ممكنة إذا استندت إلى جدول أعمال يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة لكن واشنطن لا تسعى للحوار“.