العديد من الضحايا بإطلاق نار في مهرجان للطعام بكاليفورنيا

أفادت تقارير بوجود شخص يقوم بإطلاق النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا.

ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن. وذكرت محطة إن.بي.سي باي إيريا إنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف ان 11 شخصا ”سقطوا“بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

**WARNING** This video may be distressing for some viewers.

There are reports of a shooting at the annual Gilroy Garlic Festival in California.

