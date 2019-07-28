طهران: احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية انتهاك للاتفاق النووي

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية، ”انتهاك“ للاتفاق النووي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن عراقجي قوله عقب انتهاء جولة محادثات تتعلق بالاتفاق النووي في العاصمة فيينا: ”أي توقيف لناقلة نفط إيرانية أو تدخل في صادرات النفط يتعارض مع خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231“.

وأوقفت بريطانيا مطلع يوليو/ تموز الجاري، ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متجهة إلى سوريا بتهمة انتهاكها للعقوبات الأوروبية على النظام السوري، فيما نفت طهران أن تكون هذه الناقلة متوجهة إلى سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن احتجاز بريطانيا لناقلة ”جريس 1“ الإيرانية في جبال طارق، انتهاك للاتفاق النووي، معتبرًا في الوقت ذاته أن المفاوضات التي جرت في فيينا بشأن الاتفاق النووي ”كانت إيجابية رغم عدم وجود توافق في الآراء بشأن الاجتماع“.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في الثاني من مايو/ أيار الماضي، جميع الدول من شراء النفط الإيراني، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذا القرار يعرض الدول المخالفة لعقوبات أمريكية.