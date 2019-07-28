رغم اتهامه بالعنصرية.. ترامب يدافع عن انتقاداته لنائب من أصل أفريقي

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن انتقادات وجهها إلى نائب من أصول أفريقية، أدت إلى اتهامه مجددًا بالعنصرية.

وفي سلسلة من التغريدات، السبت، كتب ترامب أن ”دائرة إيلايجا كامينغز هي فوضى مثيرة للاشمئزاز، موبوءة بالجرذان والقوارض. لو أنه يمضي المزيد من الوقت في بالتيمور، لكان بمقدوره ربما المساعدة على تنظيف هذا المكان الشديد الخطورة والقذارة“، مضيفًا: ”لا يود أي إنسان العيش فيها“.

وأثارت هذه التغريدات موجة من الانتقادات، إلا أن ترامب دافع عن نفسه، الأحد، في سلسلة من التغريدات الجديدة، وكتب: ”ليس من الخطأ إظهار حقيقة واضحة جدًا، أن أداء رجل الكونغرس إيلايجا كامينغز كان سيئًا جدًا بالنسبة لمنطقته ومدينة بالتيمور“.

وأضاف: ”انظروا فقط، الحقائق تتحدث أفضل من الكلمات! الديمقراطيون دائمًا يلعبون ورقة العنصرية، بينما هم لم يفعلوا سوى القليل جدًا لسكان هذا البلد العظام من الأمريكيين من أصول أفريقية“.

وتابع: ”الآن وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ الولايات المتحدة، ويزداد الوضع تحسنًا. إيلايجا كامينغز فشل بشكل ذريع“.

وأشعلت تغريدات ترامب، السبت، موجة من الاتهامات الجديدة، بعد أقل من أسبوعين على دعوته 4 نائبات ديمقراطيات من الأقليات إلى ”العودة من حيث أتين“.

وردت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المولودة في بالتيمور منددة بـ“الهجمات العنصرية“ تجاه كامينغز، ”المدافع الكبير في الكونغرس وفي البلاد عن الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية“.

وتواجه المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مشكلات اجتماعية متفاقمة مع انتشار المخدرات والجريمة، وتعد من المدن الأمريكية الأكثر عنفًا، إذ تسجل معدلًا يفوق 300 جريمة قتل في السنة منذ 2015.

وفي تغريدة أخرى، الأحد، قال ترامب، إن ”بيلوسي تقوم بعمل سيئ في تمثيل منطقتها في كاليفورنيا، بمناسبة الحديث عن الإخفاق الذريع، هل شاهد أحد ما يحدث لمنطقة نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو. لم تعد كما كانت في السابق. يجب عمل شيء ما قبل فوات الأوان“.