لاجئ سوري يكشف تفاصيل ترحيل شقيقه من تركيا وتسليمه إلى جبهة النصرة (فيديو)

كشف اللاجىء السوري في تركيا، أحمد طلبية، عن تفاصيل قيام السلطات في اسطنبول بترحيل شقيقه قسرًا إلى سوريا.
وقال في مقابلة مع تلفزيون ”يورو نيوز“، بثت اليوم الأحد، إنّ ”شقيقه وهو طالب مدرسة، خرج من منزله وأوقفته السلطات في اسطنبول“، مشيرًا إلى أنّه ”بعد عدة محاولات للتواصل معه علم منه أنّه تم ترحيله إلى إدلب“.
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— euronews عــربي (@euronewsar) July 26, 2019
وأضاف طلبية أنّ ”تركيا سلمت شقيقه إلى جبهة النصرة“.
يشار إلى أنّ جمعيات تركية، نظمت أمس السبت، مظاهرة في مدينة اسطنبول؛ احتجاجًا على نقل السلطات، السوريين غير المسجلين في قوائم المقيمين ببند ”الحماية المؤقتة“ بالمدينة المذكورة إلى ولايات أخرى، وسط أنباء عن ترحيل السلطات للاجئين سوريين قسرا إلى بلادهم.