”واشنطن بوست“ تصف جونسون بـ“المهرج“

وصفت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بـ“المهرج“، معتبرة أنه ”لا يملك شخصية حقيقية ولا يعرف قول الحقيقة“.

وقالت الصحيفة في مقال نشرته يوم الأحد: ”الطريقة الوحيدة لفهم بوريس جونسون ليس من خلال أدائه المزيف على المسرح أو شخصيته الداخلية، هذا إن كان يملك أي شخصية، وليس من خلال النهج السياسي الذي يزعم أنه يدعمه، بل من خلال شخصيته الفارغة التي لا تحتوي على أي مضمون ولا قناعات ولا خطة حقيقية“.

وأضافت: ”هذا هو بوريس الحقيقي، مثله مثل الذهاب في مغامرة لصيد كنز لتجد وسادة فارغة تمامًا، فهو يملك شخصية مزيفة ويقوم بأعمال المهرج، هو في الحقيقة ذلك الصحفي المحاصر الذي تحول إلى سياسي ومفكر خرج من السرير لتوه“.

وتساءلت الصحيفة: ”إذن من هو بوريس المهرج؟، الحقيقة أنه ليس بوريس لأن اسمه الحقيقي هو الكساندر، وبوريس هو اسمه الأوسط أي اسمه المسرحي، لكن ما هي شخصيته الحقيقية وما هو نهجه السياسي؟، ببساطة لا نعرف لأنه مجرد مرآة سياسية تعكس وجهات نظر أي مجموعة يسعى لكسب ودها لتحقيق مصالحه الشخصية“.

وتابعت: ”هذا الرجل يبدو غير عابئ بالحقيقة، فهو طرد من وظيفته الأولى في صحيفة التايمز بسبب كذبة وتلفيقه الأخبار، وكما رأينا بدا جونسون على استعداد لفعل أي شيء من أجل الوصول إلى رئاسة الوزراء، والله أعلم ما سيفعل وما سيحدث الآن“.