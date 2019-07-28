إيران.. الإعدام لعمدة طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

أصدرت السلطات القضائية في إيران، حكمًا بإعدام عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، بعد اعترافه بقتل زوجته ميترا استاد، في 28 أيار/ مايو الماضي في منزله بطهران.

ونقلت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن مصادر قولها، إن ”الشعبة السابعة من محكمة طهران برئاسة القاضي كشكولي أصدرت حكمًا بالقصاص (الإعدام) بحق عمدة طهران السابق محمد علي نجفي؛ بسبب اعترافه بقتل زوجته الثانية ميترا استاد“.

واعترف محمد علي نجفي الذي سلم نفسه لشرطة طهران في 28 من مايو الماضي، بقتل زوجته الثانية ميترا استاد؛ بذريعة كشف أسراره الشخصية“.

وأنهت المحكمة الخاصة في طهران، يوم الإثنين الماضي، الجلسة الثالثة من محاكمة نجفي وسط إصرار من عائلة المجني عليها ”ميترا استاد“ بإعدامه شنقًا.

وفي سياق متصل، نفى حميد كودزري محامي نجفي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، علمه بصدور حكم الإعدام بحق موكله، مضيفًا أنه ”لا يستبعد صدور حكم بالقصاص ضد موكله نجفي“.

وقال المحامي كودرزي للوكالة: ”لا أعرف أي شيء عن الحكم الصادر، ولا زلت أتحقق منه مع السلطات القضائية.. لكني لا أستبعد صدور حكم بالقصاص ضد نجفي“.

ويعد محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب محمد علي نجفي عمدة للعاصمة طهران، في أغسطس/آب عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل/نيسان 2018، عازيًا ذلك لأسباب صحية.