وزير صيني يزور إيران للتشاور بشأن التطورات العالمية والإقليمية

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم الأحد، إن سونغ تاو وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الحاكم، يزور العاصمة الإيرانية طهران، بدعوة من أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، لبحث التطورات العالمية والإقليمية.

وذكرت الوكالة أنه ”من المقرر أن يجتمع سونغ تاو والوفد المرافق له مع رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، وعدد آخر من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال إقامته في العاصمة طهران“.

وأضافت أن ”سونغ تاو سيتبادل وجهات النظر حول التطورات العالمية والإقليمية والتشاور بشأن أنشطة البحوث المشتركة بين مجلس تشخيص مصلحة النظام والحزب الحاكم الصيني“.

والصين إحدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، وهي تمتلك علاقات دبلوماسية واقتصادية مع طهران على الرغم من العقوبات الأمريكية الشديدة المفروضة على إيران.