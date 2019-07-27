المئات من المتقاعدين يتظاهرون في طهران احتجاجًا على تأخر مستحقاتهم منذ أشهر (فيديو)

نظم المئات من المتقاعدين في الدوائر الحكومية الإيرانية، احتجاجات بالعاصمة طهران أمام منظمة التخطيط والموازنة، مع رفع شعارات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية اليوم السبت، إنّ المئات من الموظفين المتقاعدين من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في البلاد، نظموا وقفة احتجاجية في طهران، لعدم دفع مستحقاتهم منذ أشهر.

وأضاف موقع وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، أنّ ”المتظاهرين من شريحة المتقاعدين رفعوا شعارات ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب تجاهلها مطالبهَم وعدم دفع مستحقاتهم المتأخرة منذ عدة أشهر“.

وأوضحت أنّ من بين الشعارات التي رفعها المحتجون ”نموت ولا نقبل الذهب“، و“مكأفاة المتقاعد هي من حقنا“، و“يجب دفع المكآفات لشريحة المثقفين“.

وفشلت حكومة روحاني، في تلبية مطالب المحتجين من شريحة المتقاعدين وباقي الموظفين الإيرانيين في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية تمر بها البلاد جراء العقوبات الأمريكية وتراجع صادرات النفط الإيرانية.

وفي سياق متصل، ذكر موقع ”آزادي“ في قناته عبر ”تلغرام“، أنّ ”أحد المتظاهرين المتقاعدين نقل إلى المستشفى، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

والتجمعات والاحتجاجات في إيران أصبحت أكثر بروزًا منذ أواخر العام الماضي، واستمرت في الأشهر الأخيرة.

در تظاهرات امروز بازنشستگان، حال یکی از تظاهرکنندگان بهم خورد

و نقش بر زمین شد. وی به بیمارستان منتقل شد

تظاهرکنندگان با شعار «فریاد فریاد از اینهمه بیداد» به تجمع خود

ادامه دادند.#کیهان_لندن pic.twitter.com/5PoYGpvDBA — KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) July 27, 2019

تجمع اعتراضی #بازنشستگان در #تهران درتجمع امروز شنبه پنج مرداد ۹۸ بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران یکی از پیشکسوتان دراثر فشارهای روحی حالش بهم خوردو به بیمارستان منتقل شد فریاد فریاد از این همه بیداد pic.twitter.com/QCreAXmNAB — اردوی کار (@ordoyekar) July 27, 2019