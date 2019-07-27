نيجيريا تصنّف جماعة شيعية محلية ”منظمة إرهابية“

قال النائب العام النيجيري، اليوم السبت، إن محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية.

ويقوم أعضاء ”الحركة الإسلامية“ الشيعية في نيجيريا بمسيرات في العاصمة أبوجا، مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه.

وجرى اعتقال يعقوب زكزاكي في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد تحريض أتباعه من الشيعة على مهاجمة القوات الأمنية.

ويعلن زعيم الشيعة في نيجيريا ولاءه للنظام الإيراني، كما أقدم على إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز الدينية لنشر المذهب الشيعي في نيجيريا.

ويمثل المسلمون في نيجيريا 50% من نسبة السكان البالغ عددهم 180 مليون نسمة، وأغلبهم من السنة، ويشكل المسلمون الشيعة أقلية ضئيلة منهم.