المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب باستخدام أموال الجيش لبناء الجدار‎

المصدر: أ ف ب

قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح للرئيس دونالد ترامب بالمباشرة في خطط لتحويل مليارات الدولارات من أموال البنتاغون لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر مرحبًا بالقرار ”نصر كبير بشأن الجدار“. وأضاف ”فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون“.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على الأموال للمشروع الذي كان أحد وعوده الانتخابية، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتدعم قرابة 20 ولاية أمريكية إضافة إلى مجموعات حقوقية ومجتمعات حدودية، دعاوى قضائية تقول إن إعلان الطوارئ ينتهك الدستور.

وفي أيار/مايو الماضي بت قاضٍ فدرالي في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لصالح الجهات المدعية، وأصدر أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار.

ويوم الجمعة رأى غالبية قضاة المحكمة العليا (5-4 أصوات) أن الحكومة ”قدمت في هذه المرحلة ما يكفي“ من الحجج التي لم تتمكن الجهات المدعية من الطعن فيها.

ويسمح القرار لترامب بالحصول مؤقتًا على 2,5 مليار دولار للمشروع بانتظار انتهاء المعركة القضائية.

وسارع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى التعهد بالسعي لقرار سريع من محكمة الدائرة التاسعة ”لوقف الضرر الوشيك الذي لا يمكن الرجوع عنه من جراء جدار ترامب“.

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية، إحدى قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.