المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب باستخدام أموال الجيش لبناء الجدار‎

قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح للرئيس دونالد ترامب بالمباشرة في خطط لتحويل مليارات الدولارات من أموال البنتاغون لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر مرحبًا بالقرار ”نصر كبير بشأن الجدار“. وأضاف ”فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون“.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019