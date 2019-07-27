قتيلان وعدة جرحى في انهيار ناد ليلي بكوريا الجنوبية

قال مسؤول في إدارة الإطفاء إن كوريين جنوبيين قتلا كما أصيب عدد آخر من بينهم رياضيون كانوا يشاركون في بطولة العالم للألعاب المائية عندما انهار مبنى في ناد ليلي في مدينة جوانجو في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأضاف المسؤول إن الشخصين قتلا عندما انهار جزء مؤلف من مستويين في الملهى في نحو الساعة الثانية من صباح السبت بتوقيت كوريا (1700 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن تسعة رياضيين كانوا يشاركون في بطولة العالم للألعاب المائية أصيبوا على الرغم من عدم إصابة أحد بجروح خطيرة. ونقلت يونهاب عن مسؤولين بالمدينة وإدارة الإطفاء إن الجرحى أربعة من الولايات المتحدة واثنان من نيوزيلندا وواحد من كل من هولندا وإيطاليا والبرازيل. وأكد مسؤول إدارة الإطفاء أن بعض الرياضيين أصيبوا ولكنه قال إن من السابق لأوانه التعليق على إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا.

ولم يتسن الاتصال بمسؤول بمدينة جوانجو للتعليق على ذلك.