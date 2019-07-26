تركيا تعلن ”تحييد“ المُحرّض على هجوم أربيل

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن الجيش والمخابرات تمكنا من ”تحييد“ المحرض على هجوم أربيل الذي قتل فيه دبلوماسي تركي بشمال العراق.

وقتل شخصان على الأقل، أحدهما الدبلوماسي، عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون فيه الطعام في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يوم 17 يوليو تموز.

وقالت الوكالة إن المحرض على الهجوم يدعى ”أردوغان أونال“، وأشارت إلى أنه مسؤول في حزب العمال الكردستاني.

وتشير السلطات التركية عامة بلفظ التحييد إلى القتل، لكنه قد يشمل أيضًا الإصابة والاعتقال.

وأضافت أن العملية نفذت في منطقة جبال قنديل شمالي أربيل، والتي ينشط فيها مسلحون من حزب العمال الكردستاني، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني، يوم الخميس، إن الجيش التركي شن ضربتين جويتين في شمال العراق وقتل مدبري الهجوم.

ووقع إطلاق النار بعد أسابيع من بدء تركيا عملية عسكرية جديدة ضد مسلحين أكراد انفصاليين يتمركزون في شمال العراق.

وتتهم تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل حزب العمال الكردستاني بالضلوع في حوادث أخرى مرتبطة بتركيا في شمال العراق، تشمل اقتحام معسكر للجيش التركي في وقت سابق من العام.