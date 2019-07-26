إيران تعلن بدء إنشاء محطة نووية ثانية خلال أسبوعين

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الجمعة، أن بلاده ستبدأ إنشاء محطة نووية ثانية في مدينة بوشهر (غرب) في النصف الأول من آب/أغسطس المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس المنظمة علي أكبر صالحي، نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ المحلية.

وأوضح صالحي أن حصة الطاقة النووية حالیًا في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية تبلغ 2.7% مع تشغیل محطة بوشهر النووية، مضيفًا أنه في السنوات المقبلة، مع إضافة محطتين أخریین، ستزيد هذه الحصة أيضًا.

وقال صالحي إنه في النصف الأول من آب/أغسطس سيتم البدء بصب الأساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقًا لخطة السنوات الست المقبلة، ستكون المحطة جاهزة للتشغيل.

وتابع: ”وفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة“.