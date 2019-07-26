8 جرحى بتفجير استهدف مركزًا للشرطة في العاصمة التشيلية

المصدر: أ ف ب

أصيب 8 أشخاص بجروح، جرّاء انفجار عبوة ناسفة أرسلت عبر البريد، الخميس، إلى مركز للشرطة في عاصمة تشيلي سانتياغو، وفقًا للسلطات المحلية.

وذكرت الشرطة أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 13،30 (17،30 ت غ)، في مفوضية للشرطة شمال العاصمة التشيلية.

ومن المستبعد أن يكون ما حصل ناجمًا عن انفجار أجهزة تكييف الهواء، أو أي شيء مماثل، وفق ما ذهبت رئيسة بلدية سانتياغو، كارلا روبيلار.

ويعاني معظم الجرحى من صدمات خطرة في السمع والبصر، لكن أيًا منهم لا يواجه خطر الموت، كما تقول السلطات.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، أن الاعتداء ”عمل إرهابي بالتأكيد“، مضيفًا ”نعرف أن ثمة رزمة أخرى بعث بها المرسل نفسه، وحذرنا المرسل إليه لتجنب“ انفجار ثانٍ.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت تفجيرات في أماكن عامة، القلق في هذا البلد من أميركا الجنوبية، على رغم أن أيًا منها لم يسفر عن قتلى.