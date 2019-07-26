الدنمارك تدعم مهمة بحرية بريطانية مقترحة في مضيق هرمز

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قالت الدنمارك، اليوم الجمعة، إنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية؛ لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها. وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود، في بيان: إن ”الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة“. وأضاف: ”وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك…