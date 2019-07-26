فرنسا لجونسون: لن نعيد التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة فرنسية، اليوم الجمعة، إن بلادها مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، لكن باريس وعواصم أوروبية أخرى لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصرحت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية أميلي دي مونشالان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد مع جونسون في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت إن من غير الوارد إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين لا يزال لديهما الكثير لمناقشته.

وأضافت دي مونشالان: ”ما لا يزال يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية.. علينا خلق علاقة عمل وعدم الدخول في ألاعيب واستفزازات“.

ولدى دخوله مقر إقامته الرسمي في داوننغ ستريت، يوم الأربعاء، تعهد جونسون بالتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي وهدد بأنه إذا رفض التكتل ذلك فستخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول بدون اتفاق.

وقالت دي مونشالان للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: ”نريد أن نعمل معه. نعمل“.