السفير البريطاني بطهران: لن ننضم إلى تحالف ضد إيران

قال السفير البريطاني في طهران روبرت مكيير، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تنضم إلى تحالف ضد إيران تدعمه الولايات المتحدة، معتبرًا أن المملكة المتحدة تؤكد على حرية الملاحة في المياه الدولية.

وتحتجز قوات الحرس الثوري الإيراني منذ يوم الجمعة الماضي، ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بذريعة انتهاكها لقوانين البحرية، وإلحاق أضرار بقارب صيد إيراني.

وأوضح السفير البريطاني في طهران روبرت مكيير في حديث لصحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، أن ”بريطانيا أعلنت رسميًا أنها لا تدعم سياسة ”الضغط الأقصى“ الأمريكية تجاه إيران.

وأضاف أن ”هدف التحالف الأوروبي البحرية في المياه الخليجية هو خفض التوتر وليس معارضة إيران“، لافتًا إلى أن ”توفير الأمن والحرية للملاحة في مضيق هرمز يتطلب وقف وقوع الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الماضية“.

وتابع السفير البريطاني أن ”العديد من الدول ترغب في الانضمام إلى تحالف المملكة المتحدة في الانضمام إلى المشروع الهادف لحماية حرية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار بالمنطقة وليس معارضة إيران”.

وأبدت طهران عبر لسان رئيسها حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي، استعدادًا لما سمته بـ“تبادل الناقلات مع بريطانيا“.

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن؛ بسبب احتجاز السلطات البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق مطلع حزيران/يونيو، واحتجاز طهران سفينة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.