”الشيوخ الأمريكي“ يصادق على تعيين الجنرال ميلي رئيسًا للأركان

المصدر: ا ف ب

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسًا للأركان، ليخلف في أواخر ايلول/ سبتمبر الجنرال جو دانفورد.

وتمت الموافقة على تعيينه بـ89 صوتًا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.

والجنرال ميلي (61 عاماً) ضابط لامع تخرّج بجامعة برينستون وشارك بحروب عدة خاصة في العراق وأفغانستان. وسيخلف دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين وجدّد له دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.

وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأمريكية.